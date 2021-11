Davide Silvestri e Aldo Montano sono sempre stati un po’ diffidenti l’uno nei confronti dell’altro e fino ad oggi non sono mai riusciti a legare davvero. Negli ultimi giorni le cose sono cambiate e se il legame tra il bel biondino e Soleil Sorge si è incrinato, sta invece nascendo quello con lo sportivo toscano. Questa settimana Davide e Aldo hanno passato tanto tempo insieme tra chiacchiere, risate e anche lezioni di scherma. Per questo ieri l’attore di Vivere ha voluto parlare con Montano di questa nuova amicizia.

“Io sono così come mi vedi, con tutte le sfaccettature. Sono competitivo, se mi arrabbio, mi arrabbio, se ho da dirti una cosa lo faccio subito, se mi va di ridere lo faccio. Se uno mi fa arrabbiare mica faccio finta di nulla, mi espongo e vado a dritto. Non mi sembra che anche qui dentro io mi sia mai nascosto, con nessuno e puoi dirlo. Io contro tutti, con tutti e con nessuno. Ci sono persone che mi fanno stare bene e mi fa piacere, ma se non mi torna qualcosa la dico immediatamente. Con te però le cose sono cambiate in meglio”.

Chissà come prenderà Alex Belli questa nuova “alleanza”…

“Ho detto in confessionale che ultimamente ho vissuto dei bei momenti con te. Ci sto bene che devo dirti. Mi ha fatto molto piacere. A loro ho detto che ti ho rivalutato in bene, ho cambiato idea in positivo. prima invece entravo in confessionale dicevo ‘sento che non gli piaccio e quindi mi allontano’. Invece ultimamente sono contento che ci prendiamo di più, ci sono stati dei gesti. A me basta una pacca o una carezza. Già da queste cose ho capito tutto. Ho proprio detto ‘quando è uscita la mia fidanzata e Aldo Montano è venuto ad abbracciarmi hop capito e lì è cambiato tutto per me’. A me non interessa il ti voglio bene, le parole, a me interessano i fatti. per questo è cambiato il pensiero che ho di te”.