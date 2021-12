A due giorni dall’uscita dalla casa del GFVip, ieri sera Aldo Montano ha fatto una diretta per rispondere alle domande dei fan. Lo sportivo toscano ha detto la sua su Alex Belli ed è tornato a mettere in dubbio il triangolo della soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game‘. Che sia tutto vero, oppure una grande presa in giro, Aldo Montano crede che Alex abbia fatto una figura di M.

“Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa. Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora forse più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura. Le coppie sono libere di fare quello che vogliono. Io rispetto la donna che amo ed è tutto qua, ognuno fa ciò che vuole”.

Aldo in diretta: “Alex ha mancato di rispetto anche al rapporto d’amicizia o d’amore che ha vissuto con Sole, quindi non ha rispettato nemmeno lei oltre alla moglie.”

Aldo un gran signore, che anche uscito difende Soleil dalla storia con il Man

ALDO TI AMO 🙌🏻🙌🏻#Gfvip pic.twitter.com/EqMJRN4Z5A — Soleilandia 🚀 (@Soleilandia) December 19, 2021

Aldo Montano: “Lo chiamano Egoman, ognuno ha i soprannomi che merita”.

“State parlando di alcuni soprannomi che gli avete dato in questo tempo. Lo chiamano Egoman? Ognuno ha i soprannomi che merita. Egoman? Egocentrico? Può darsi, ma prima è meglio costruire qualcosa di buono e solido nella vita, poi si può peccare di egocentrismo”.

L’ex gieffino ha poi chiuso la sua diretta in modo epico, con un’imitazione di Belli e la sua “Esmeeeeraaaaldaaaaa“. Che dire, Montano ha dato più in questa live che nei 3 mesi di GF Vip, qui mi è piaciuto moltissimo, pungente, schietto e diretto.

Aldo che ripete la scena di Alex che canta Esmeralda #gfvip ⚰️⚰️ pic.twitter.com/dsgrLAUMgU — Daisy (@lackoflov3) December 19, 2021