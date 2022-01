Durante la puntata del GF Vip di lunedì scorso Aldo Montano ha potuto riabbracciare il suo amico Manuel Bortuzzo e anche di questo il campione olimpico ha parlato a Casa Chi. Lo sportivo ha spiegato la differenza tra Manuel e un altro gieffino con cui inizialmente aveva stretto un bel rapporto, Alex Belli.

“Cosa penso di Manuel e Alex? Manu lo adoro e ci legano tante cose, siamo due sportivi e due ragazzi normali. Siamo persone che sbagliano, ammettono gli errori, portano avanti le idee e i valori con decisione. Lo apprezzo tantissimo e gli voglio bene, è una persona meravigliosa.

Alex è l’opposto di Manu. La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi. Ho investito e speso del tempo, ma non si è rivelato come tale. Direi che non è un amico, ma è una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più né troppo interessante e nemmeno costruttivo. L’ho messo davvero da parte. Sì lui mi stuzzica, ma sai io di questa roba del triangolo sì o il triangolo no

non ci credo minimamente, per me si tratta di una roba tutta montata. Non so se l’hanno pensata fin dall’inizio o strada facendo. Di certo è una storia che non mi piace, non mi interessa, non mi diverte e un po’ ha rotto le scatole, diciamoci la verità. Sono abbastanza stomacato da ciò che sento e risento da mesi. Credo che anche gli spettatori pensino le stesse mie cose, anche basta, non se ne può più”.