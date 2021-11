Aldo Montano al GF Vip è entrato da comodino, mai mezza dinamica scatenata, nessun segno degno di nota, ma nell’ultima settimana le cose sono cambiate. Lo sportivo toscano ha litigato con Alex Belli ed ha evitato le ipocrisie tipiche di molti gieffini, mantenendo la sua posizione per giorni. Solitamente prima delle puntate i concorrenti chiariscono qualsiasi cosa uscendosene poi con quegli irritanti: “No Alfy adesso è tutto ok, ci siamo parlati e ci adoriamo, non era nulla di grave“. Al contrario lo schermidore ha schivato tutti i goffi (e furbi) tentativi di Alex di far pace e anche ieri sera in puntata ci ha regalato un bellissimo faccia a faccia nella mystery room. Belli anche in quel caso ha fatto di tutto per far scattare Montano, che però (con evidente difficoltà) si è trattenuto.

Tra Alex e Aldo non sembra esserci un punto d’incontro. Si tratta davvero della fine della loro amicizia? 💥#GFVIP pic.twitter.com/kclYVlyBR6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

È arrivato il momento del faccia a faccia tra Alex e Aldo 🔥#GFVIP pic.twitter.com/BldmZT6E1i — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Alex Belli attacca Aldo Montano e poi lo abbraccia.

E le cose sembravano destinate a peggiorare, quando stamani Alex ha confidato a Katia Ricciarelli: “La gente come lui si nasconde dietro falsi sorrisi e finte ipocrisie. Non ti dice le cose in faccia il nostro amico Aldino. Sì, ma adesso vedi come lo aspetto al varco. Ieri sera si è permesso di fare battute su me e mia moglie. Vedi come adesso lo squadro stamattina“.

Pochi minuti dopo Aldino è arrivato in cucina ed Alex è corso ad abbracciarlo: “Fatti abbracciare vieni, ti chiedo scusa per essermi scontrato con te. Non volevo assolutamente, mi dispiace tanto. Ok, dai vieni qui fratello“.

Ma la cosa più bella di questa riappacificazione è la faccia di Aldo Montano tra le braccia di Alex…