Manuel Bortuzzo ha chiesto aiuto al suo amico Aldo Montano per uscire dalla storia con Lulù Selassié. Il nuotatore ha paura di ferire i sentimenti della principessa e il coinquilino gli ha dato qualche consiglio. Secondo il campione olimpico Manuel dovrebbe parlare in maniera chiara a Lulù: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te“.

Manuel sente che lui e Lulù viaggiano a due velocità molto diverse: “Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Ma senza pressioni e cose. Io non sono uno che ti viene dietro e vorrei lo stesso. E calcola che io anche fuori dal GF sono così, non è che fuori amo certe attenzioni. Lei ha i suoi momenti da bambina, io non li calcolo più, sono momenti di isteria in cui schizza e non la calcolo quando fa così. – ha confessato Bortuzzo ad Aldo Montano – Dopo una settimana cosa vuoi che siamo? Niente. Mi lasciasse il tempo di capire. Mi mette le pressioni“.

Prepariamoci alla reazione di Lulù, quando stanotte Manuel le dirà di chiudere…

“A me di fare la storia nel GF non interessa nulla. Non è nelle mie corde. Mi dispiace per lei questo certo. Spero che capirà. Adesso devo fare il punto della situazione. Le spero mi dirà la sua e io le risponderò cosa penso io. Lei lo vede che quando mi bacia a me non viene naturale e mi guardo intorno.

Ormai è giusto che capisca. Se trovo una persona che si integra al mio modo di vedere le cose riesco ad andare avanti. Se questo non succede ho dei comportamenti che sembrano menefreghismo, ma in realtà è un modo veloce per dire basta”.