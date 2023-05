Aldo Montano a L’Isola dei Famosi

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi si preannuncia essere ricca di colpi di scena e non solo perché assisteremo allo sbarco di Nikita Pelizon, ma anche a quello di Aldo Montano.

Lunedì sarà una puntata scoppiettante! 💥💥

Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi! #Isola pic.twitter.com/5Almt2fohU — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Sia la vincitrice del Grande Fratello Vip che l’ex schermidore olimpico non diventeranno concorrenti, ma saranno lì in qualità di guest star per far una sorpresa ai naufraghi.

Nel dettaglio Nikita Pelizon raggiungerà la sua amica Helena Prestes con cui ha partecipato a Pechino Express formando la coppia Italia-Brasile, mentre Aldo Montano arriverà in Honduras per dar man forte a… Boh! Di chi è amico Aldo Montano? Di qualcuno sarà amico. Forse Andrea Lo Cicero con cui condivide la passione per lo sport? O Nathaly Caldonazzo con cui ha condiviso l’esperienza al GFVip? Nel dubbio, lo vedremo in costume e questo ci basta.

Aldo Montano e Nikita Pelizon a L’Isola dei Famosi