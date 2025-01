Aldo Grasso critica Zelig di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, punzecchiando Max Angioni

Zelig è tornato su Canale 5, con la storica conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma ha accolto un mix di comici, alcuni dei quali sono esordienti, mentre altri hanno già partecipato a diverse edizioni. Nonostante il ritorno, la trasmissione ha ricevuto una stroncatura da parte del critico televisivo Aldo Grasso, il quale ha messo in dubbio la qualità dei comici e la formula stessa del programma.

Grasso, nel suo articolo per il Corriere della Sera, ha espresso scetticismo riguardo alla capacità di molti comici di reggere il palco senza il sostegno di Bisio. Ha interrogato se l’anno attuale sia caratterizzato da un’assenza di comici di valore o se sia la formula di Zelig a non funzionare più. Tuttavia, i dati di ascolto dell’esordio, con quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 19,3%, hanno dimostrato un buon riscontro da parte del pubblico.

Tra i comici esaminati, Grasso si è mostrato particolarmente critico nei confronti di Max Angioni, ponendosi retoricamente la domanda se il suo lavoro facesse effettivamente ridere. Ha esteso le sue osservazioni ad altri artisti, come Virgigno, Federica Ferrero e Maria Pia Timo, criticando le loro esibizioni e le battute che, a suo avviso, non hanno colpito nel segno. Il critico ha anche menzionato l’apparizione di Lazza sul palco, definendola “il momento più imbarazzante” dello spettacolo e insinuando che la sua personalità imbranata fosse una copertura per altre mancanze.

Infine, Grasso non ha risparmiato critiche al pubblico presente al teatro Arcimboldi, descrivendolo come composto da persone che ridevano in modo eccessivo per sentirsi giovani. In generale, il giudizio su Zelig è stato negativo, evidenziando una possibile crisi della comicità proposta nel programma, in contrasto con un buon inizio che, però, non è bastato a soddisfare le aspettative del critico.