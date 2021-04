Nell’ultima edizione del GF Vip Alfonso Signorini ha dovuto prendere più volte dei provvedimenti disciplinari perché i concorrenti si sono lasciati scappare dei termini razzisti. Alda D’Eusanio è tra questi, l’ex gieffina infatti ha usato la parola “ne**o”. Enock Barwuah intervistato da Michele Belfiore per il blog Conoscere, ha detto che non se la sente di perdonare la giornalista.

“Ci tengo molto ai termini che si usano. Sicuramente non amo sia nella vita privata che in televisione vengano usati dei termini sbagliati. Se uno in tv usa certe parole figurati a casa sua cosa può dire. Se io ero uno che bestemmiava prima o poi l’avrei fatto anche al GF Vip. Quello che sei nella vita privata lo sei anche nei reality. Non voglio correggere gli altri o fare il perfettino, ma sul razzismo mi arrabbio. Non si devono usare certe cose che offendono gli altri.

Fausto Leali? Ho visto le sue intenzioni, non erano per offendermi, mi è anche dispiaciuto perché prima ho conosciuto l’uomo. Che poi hanno scelto di punirlo quella era una cosa che doveva servire a non ripetersi. Invece non è servito, perché un’altra ha fatto lo stesso errore. Parlo di Alda D’Eusanio, ma in quel caso devo dire che io non la perdono. Perché nel suo caso già c’era un precedente e lei non doveva fare quello scivolone. Se l’ha detto vuol dire che a casa sua è abituata a usare quel termine lì. Significa che lo ritiene normale”.