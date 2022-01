La scorsa edizione del GF Vip ha visto diverse squalifiche, ma quella che ha fatto più rumore è stata quella di Alda D’Eusanio. La conduttrice in diretta ha riportato una voce infondata – davvero sgradevole – su Laura Pausini e il suo compagno.

L’ex gieffina si è subito scusata, ma le è servito a poco: “Mi dispiace per aver detto quelle cose e mi scuso tantissimo. Adesso le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice“.

A distanza di un anno Alda D’Eusanio ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e sul settimanale Nuovo ha paragonato la sua situazione a quella di Katia Ricciarelli per le frasi razziste: “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio. Poi ho notato una cosa su questa edizione. Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”

A me spiace per Alda e per quello che è successo, ma il suo caso e quello di Katia sono molto diversi.

Alda D’Eusanio al GFVip dice che Paolo Carta picchia Laura Pausini. Lei è stata mandata fuori dal programma. Loro hanno conferito il mandato a un avvocato. A me non resta che mandare la mia solidarietà a una delle coppie più belle dello spettacolo. #GFVip @LauraPausini — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) February 6, 2021

🔴 #GFVIP: Alda D’Eusanio pubblica le scuse a Laura Pausini e al compagno Paola Carta sui suoi social. “Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi perdono”. pic.twitter.com/UWJ7mXXFFZ — Tvblog.it (@tvblogit) February 16, 2021

Alda D’Eusanio: “Spedita via dal GF come un pacco“.