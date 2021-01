L’incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea non ha convinto i telespettatori, ma nemmeno i vipponi. Ieri sera in diretta Alda D’Eusanio ha stroncato l’ex calciatore: “Non mi è piaciuto. Chi non sa fare il padre non dovrebbe fare figli“.

Non contenta la giornalista stamani ha fatto un’analisi sulle parole che Walter ha usato con Andrea: “Lui deve ringraziare di non averlo avuto un padre così. Ieri Zenga mi ha lasciata senza parole. Il fatto è che lui è venuto perché sui social veniva attaccato. Ragazzi è venuto per quello, l’ha detto subito all’inizio. Quando lui esordisce dicendo di non essere mai stato insultato così è perché ha capito che siccome sui social lo insultavano doveva dire la sua versione. Lui pensava di aver ragione. Quando tu sbagli, non basta chiedere scusa, devi riparare al tuo errore. Altrimenti è davvero troppo facile. Nemmeno gli dispiaceva. Gli ha detto ‘dopo quando vuoi ci vediamo se vuoi’. Tutti quelli che hanno assistito a questo confronto sono stati colpiti nel vedere un uomo insensibile, che non solo non capisce, ma che ritiene questa cosa una chiacchiera, non un dolore o una ferita profonda“.

Che dire, non avrei saputo dirlo con parole migliori…

L’incontro tra Walter e Andrea Zenga e l’analisi di Alda D’Eusanio.

“Io ti aspetto, ci sono e ci sono sempre stato”, Walter Zenga ricorda a suo figlio Andrea che indietro non si torna… e che finita l’esperienza a #GFVIP arriverà il momento di parlare da soli del loro rapporto. pic.twitter.com/mzXBJjvRMv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

Alda la tocca piano su Zenga Senior: “Andre deve ringraziare di non aver avuto un padre così. È venuto solo perché sui social l’avevano attaccato. È insensibile” #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/iC6e5XpRqd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 30, 2021