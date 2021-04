Alda D’Eusanio non ha preso bene la sua squalifica e si è detta quasi delusa dalla reazione dei vertici Mediaset. In una nuova intervista la giornalista ha dichiarato di essersi pentita di aver fatto il GF Vip.

“Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. – continua su Vero – Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. (riporta biccy.it) Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto pentita”.