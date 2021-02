A due settimane dalla sua squalifica per l’assurda accusa rivolta al compagno di Laura Pausini, Alda D’Eusanio ha rotto il silenzio. L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso il suo errore pubblicando un post di scuse sul suo profilo Instagram.

La giornalista ha condiviso anche il messaggio che ha inviato in privato a Laura Pausini (che è stata nominata ai Golden Globe).

“Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Ti chiedo scusa per averti recato un dolore. Ma anche scusa per aver creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto.

Quello che è accaduto mi da un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre perdono. Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità, che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più, ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto”.