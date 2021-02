Sono passate poco più di 24 ore da quando Mediaset ha deciso di squalificare immediatamente Alda D’Eusanio. Le parole della concorrente sono state considerate troppo gravi per tenerla in casa. Probabilmente in questa decisione ha pesato il fatto che quello su Laura Pausini e Paolo Carta era l’ennesimo scivolone in pochi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà. I gieffini rimasti non possono parlare di quello che è accaduto e nessuno di loro (a parte Tommaso Zorzi) ha più menzionato la giornalista e la sua eliminazione lampo.

Adnkronos ha raggiunto l’ex gieffina, che però ha solo detto di non voler parlare al momento: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo“. Pochissime parole, che però dicono molte cose. Alda D’Eusanio probabilmente ha saputo della querela ricevuta da una delle più grandi big della musica italiana e adesso le avranno consigliato di riflettere prima di parlare (e per una come lei non è facile). Dubito quindi che a breve la vedremo nei salotti televisivi.

Alda D’Eusamio eliminata dal GF Vip: il comunicato di Mediaset.

“Il televoto di “Grande Fratello Vip” che vedeva coinvolte Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a causa dell’immediata espulsione di Alda D’Eusanio. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. Abbiamo deciso di squalificare con effetto immediato Alda D’Eusanio dal programma GF Vip. Ci dissociamo nettamente dalle dichiarazioni sgradevoli e altamente offensive della concorrente (anche quelle riferite a personaggi non presenti nella casa di Cinecittà). Questo è certamente un comportamento imperdonabile e che non poteva avere altri provvedimenti. Soprattutto visto che Alda D’Eusanio non è estranea al mondo della tv, ma è una vera professionista a cui certe frasi non possono scappare. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.