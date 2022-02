L’avventura di Alda D’Eusanio al GF Vip è stata davvero breve e tutti sappiamo com’è finita. Le dichiarazioni della conduttrice le sono costate care e da allora è praticamente sparita dalla tv. La D’Eusanio in una nuova intervista concessa al settimanale Vero ha parlato del suo allontanamento dal piccolo schermo.

“Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato. Mi hanno annientata per davvero. Sono stata malissimo, non mi invitano più da nessuna parte. Prima andavo tutte le domeniche da Barbara d’Urso, a Mattino 5 e a Storie Italiane. Spero di poter tornate comunque”.