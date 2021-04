Alda D’Eusanio crede che con lei e Rosalinda Cannavò il GF abbia usato due pesi e due misure. La giornalista sul settimanale Mio è tornata a parlare della sua squalifica ed oltre ad aver paragonato il suo sfondone su Laura Pausini alle parole dell’ex Adua Del Vesco sulla scomparsa di Teodosio Losito, ha anche rivelato com’è avvenuta la sua squalifica.

“Ancora non mi rendo bene conto di quello che è successo. Sono stata chiamata e cacciata mentre ero ancora in ciabatte. Nel confessionale mi riferiscono che i social erano insorti per quanto detto su Laura Pausini e Paolo Carta. Avevo dato voce ad un chiacchiericcio, ma pensavo di poter rientrare a salutare i ragazzi e prendere le mie cose. Non c’è stato verso, mi hanno messa in macchina e mi hanno rispedita a casa come un pacco postale. Un gesto che mi ha colpita e mi ha tolto la mia dignità.

Capisco la gravità delle affermazioni di Alda D’Eusanio, ma almeno 2 minuti per salutare i gieffini potevano concederglieli (così come succede con chi bestemmia). Anche perché la sua assenza improvvisa ha comunque fatto rumore sui social.

“Dopo l’uscita sono rimasta in silenzio aspettando un cenno dell’azienda per poter fare delle doverose scuse pubbliche, ma non me ne è stata data la possibilità. […] La rete, sono loro ad avermi invitata a partecipare, consapevoli anche dei miei limiti fisici. Vorrei sapere come funziona. Perché prima ero meritevole di essere, esistere e parlare e ora non più. Non è giusto! Soprattutto per una persona come me, che ha bisogno di maggiore cura rispetto ad altri”.