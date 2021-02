In appena 8 giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ha criticato Maria De Filippi, gli show mattutini di Rai e Mediaset, ha usato una parola razzista e l’ha sparata grossa sul compagno di Laura Pausini. Proprio le parole su Paolo Carta le sono costate una squalifica immediata e probabilmente una querela fatta dalla cantante di Simili. Le ultime dichiarazioni erano così forti che era impossibile che gli autori facessero finta di nulla.

Perché Alda D’Eusanio è stata squalificata dal #gfvip per queste parole su Laura Pausini, che tramite il suo ufficio stampa ha annunciato azioni legali contro la concorrente e tutti i soggetti coinvolti pic.twitter.com/kHaAxZvokp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 6, 2021

In molti però mi avete fatto notare che la giornalista qualche giorno fa ne ha sparata un’altra contro un famoso produttore discografico, Adriano Aragozzini. L’ex gieffina parlando del periodo buio di Mia Martini ha detto che la cantante sarebbe stata distrutta proprio da Aragozzini.

“Ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. […] Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini. Adriano Aragozzini era quello che organizzata nei Festival di…”

Probabilmente queste parole sono passate inosservate, perché l’uomo per adesso non ha replicato all’accusa di Alda D’Eusanio.

Umanamente mi dispiace per Alda, perché a 70 anni non è bello rovinarsi così in diretta tv, però in questo caso è stata la nemica di se stessa. Ancora non capisco come una grande professionista con più di 40 anni di esperienza possa aver collezionato così tanti errori in appena una settimana.

Alda D’Eusanio e l’accusa fatta ad Adriano Aragozzini.

Alda inizia a parlare della morte di Mia Martini distrutta da Adriano Aragozzini. In 10 secondi si sono spenti tutti i microfoni, le telecamere si sono spostate in bagno e MTR + Zorzi sono scappati in cucina. #GFVIP — Endriu (@Gav4tzony) February 2, 2021