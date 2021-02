Il percorso di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip è stato breve, brevissimo e anche molto complicato.La giornalista ha sparato a zero su diversi personaggi del mondo dello spettacolo e per questo è stata squalificata. Le sue parole su Laura Pausini e Adriano Aragozzini le sono anche costate due querele, che lei ha commentato in modo telegrafico:”Posso dirvi che appena capirò bene cosa sta accadendo ne parleremo meglio“.

Alfonso Signorini si è dissociato dalle frasi dell’ex gieffina, che ha condannato nell’ultima puntata del GF Vip. Anche Mediaset ha preso le distanze dagli scivoloni della conduttrice, ma adesso è arrivato un noto personaggio a spiegare gli sfondoni di Alda.

Alessandro Meluzzi sulle pagine di ‘Nuovo’ ha dichiarato che le cattiverie dette dalla D’Eusanio potrebbero essere frutto di disturbi: “Con l’incidente e il coma Alda D’Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all’atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata. Alda potrebbe soffrire di disturbi transitori della coscienza, legati a una sofferenza circolatoria pregressa. Questo può essere un fatto che fa diminuire le capacità di autocontrollo e soprattutto le inibizioni delle condotte e dei comportamenti, anche verbali”.

Io non sono uno psichiatra, però Alba mi sembrava molto lucida. Secondo me invece ogni tanto si dimenticava di essere ripresa 24 ore su 24 e si comportava come fosse con le amiche a spettegolare.

Alda D’Eusanio squalificata dal GF Vip: il comunicato di Mediaset.

Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip pic.twitter.com/x0C9YD8m8Q — BlogSocialT (@BlogSocialTv1) February 6, 2021