Le gravissime accuse mosse da Alda D’Eusanio hanno scosso Laura Pausini che si è vista costretta ad agire per vie legali contro la giornalista. L’ex gieffina è stata raggiunta da AdnKronos, ma si è limitata a dire di non aver capito bene cosa è successo durante la sua squalifica ed ha aggiunto che appena la situazione si sarà calmata parlerà dell’accaduto.

Intanto la cantante di Tra Te e il Mare continua a godersi questo suo momento fantastico (è stata nominata ai Golden Globe ed è nella top 15 per gli Oscar) e ieri ha posato insieme al compagno accusato di violenze domestiche.

“Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi. Vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno.

Direi che non c’era miglior modo di mettere a tacere i rumor.

Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi…vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino ❤ Laura e Paolo #ValentinesDay #SanValentino #SanValentin #SãoValentim #SaintValentin pic.twitter.com/OwLfhmtxXC

“Ci dissociamo dalle dichiarazioni inopportune e altamente offensive di Alda D’Eusanio. Affermazioni riferite a personaggi non presenti nel reality. Questo è stato un comportamento grave e che riteniamo imperdonabile. La gieffina non è estranea al mondo della tv e questo rende tutto ancora più grave, visto che si tratta di una professionista. Ovviamente la signora Alda dovrà assumersi ogni responsabilità per quello che ha dichiarato”.