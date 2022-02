Qualche giorno fa Alda D’Eusanio ha rilasciato un’intervista a Vero ed ha dichiarato che Laura Pausini le avrebbe chiesto 1 milione di Euro come risarcimento. Ovviamente si tratta di una cifra enorme, che metterebbe in crisi quasi tutti, ma le cose stanno davvero così? FanPage oggi ha titolato ‘Alda D’Eusanio: “Laura Pausini vuole 1 milione di euro”, ma la cantante smentisce‘.

La celebre testata giornalistica è entrata in contatto con il team della cantante e pare che quella del milione di Euro sia un’esagerazione. Sembra infatti che la richiesta di risarcimento sia molto inferiore a quella di cui parla Alda D’Eusanio: “Stando a quanto Fanpage.it apprende da fonti vicine alla cantante, la richiesta di risarcimento sarebbe effettivamente confermata, ma di proporzioni nettamente inferiori a quelle citate da D’Eusanio“.

Ovviamente non è stato fatto nessun riferimento alla cifra che Laura ha chiesto alla conduttrice che l’ha nominata al GF Vip 5.

“Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

“Ciao Laura, cara non so se questo sia davvero il tuo numero, però voglio chiederti nuovamente scusa. E la verità è che te lo chiedo perché so di averti ferita. E ti richiedo scusa per le tensioni che ho creato. E per la terza volta scusa perché ho offeso tuo marito con le mie frasi. Mi dispiace di aver riportato una chiacchiera cattiva che in realtà aveva turbato anche me quando l’avevo sentita. Però adesso sono molto felice di sapere che la tua è una famiglia felicissima e che voi siete una coppia innamorata e tranquilla. So che vivete tutti nell’affetto.

Tutto quello che posso fare è continuare a chiedere il vostro perdono per il mio sbaglio. E mi spiace per questo ‘tu’ confidenziale, però nasce dall’affetto sincero che nutro per te. Vorrei dirti molto di più, ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto”.