Lo scivolone di Alda D’Eusanio su Laura Pausini ormai è storia del GF Vip, ma da allora la conduttrice è sparita dalla tv. La giornalista recentemente è tornata a parlare dell’episodio in alcune interviste ed ha svelato che la cantante le avrebbe chiesto un milione di Euro come risarcimento danni. Lo staff dell’artista però ha smentito ed ha parlato di cifre molto più basse. Per questo motivo Alda D’Eusanio ha voluto fare il punto della situazione e in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha spiegato come sono andate le cose.

“Quello che ho detto è vero lei mi ha querelato. La mia dichiarazione sul milione di Euro? Adesso vi spiego com’è andato tutto. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. No che non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Alda D’Eusanio: “Sono stata male dopo quello che è successo”.

L’espulsione immediata dal GF Vip, la querela, l’allontanamento dalla tv, non è stato certo un bel periodo per Alda, che infatti ha confessato di essere stata depressa. Adesso però la D’Eusanio sta un po’ meglio: “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato“.

Ok Laura, direi che è ora di aprire questa busta e accettare le scuse…