Dopo anni in cui in tv non l’abbiamo vista molto, Elisabetta Canalis è pronta a fare il suo comeback. L’ex velina da oggi sarà al timone del programma ‘Vite da Copertina‘, che in passato è stato condotto da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri. In un’intervista rilasciata a l’Ansa la Canalis ha spiegato che cercherà di rendere la trasmissione più attuale e vicina al suo stile.

“Sono felice, ho fatto tanta televisione: ho iniziato da ragazzina, oggi ho 42 anni, ma è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice. Mancavo da qualche anno dalla tv e cercavo qualcosa che rappresentasse quello che in questi anni sono diventata, crescendo: sono più consapevole, più matura nelle decisioni, più umile, poi ascolto di più. Avevo delle idee mie e Sky (a cui fa capo Tv8) mi ha proposto questo programma in passato condotto da altri, con l’idea di cambiargli immagine scommettendo su di me. Ecco, hanno avuto questo coraggio. E devo dire che mi sono trovata nel mio elemento. Intervisterò tanti ospiti e parleremo di argomenti leggeri: costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star”.

La conduttrice e lo stylist hanno risposto stizziti alle dichiarazioni di Elisabetta. Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci dalle pagine di Nuovo TV hanno lanciato delle shade pungenti alla “collega”.

“Cosa ci sia da svecchiare non lo so. La Canalis essendo più giovane pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. Come se io e la Cancellieri fossimo delle cariatidi! Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. – ha dichiarato Alda D’Eusanio – Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la notizia?”

“Di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. – ha continuato Ciacci – Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. Diciamo che la verità è che lei è stata più sui settimanali di cronaca rosa che in tv in questi anni”.