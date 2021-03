Alda D’Eusanio è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip solo 8 giorni, ma in quella settimana è riuscita ad attirare a sé numerose polemiche, due delle quali sfociate in due denunce a suo carico, di cui una da un milione di euro.

A querelarla è stato Paolo Carta (marito di Laura Pausini) che è stato accusato di violenza domestica ed anche Adriano Aragozzini, ex patron di Sanremo additato dalla giornalista come “causa” della depressione di Mia Martini che l’ha poi spinta al suicidio.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Alda D’Eusanio ha confessato di esser rimasta delusa da Mediaset che – dopo averla squalificata dal reality – non le ha più permesso di tornare in televisione per scusarsi pubblicamente con i diretti interessati, ovvero Aragozzini e la famiglia Carta-Pausini.

“La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente. Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere nessuno. Non fa parte del mio carattere”.

Secondo la D’Eusanio quelle cose le avrebbe dette “perché le passavo per la testa” e perché aveva già perso la “soglia d’attenzione”.

“Il mio neurologo mi aveva sconsigliato di partecipare, diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”.

Alda D’Eusanio, le scuse pubbliche via Instagram a Laura Pausini