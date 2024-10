Alda D’Eusanio contro Signorini e Grande Fratello: “Cacciata in pantofole”

Nell’ultima puntata de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha ospitato Alda D’Eusanio, che ha fatto parlare di sé durante il gioco del Tritavolte. In questa occasione, Alda ha scelto di “tritare” una foto di Signorini, ma con un tocco provocatorio: ha messo l’immagine di Alfonso a testa in giù, sostenendo di voler salvare Antonio Ricci. La sua affermazione ha sorpreso Caterina, che ha ribattuto con incredulità: “Alfonso lo sconosco. A testa in giù no! Non si fa così”. Alda ha giustificato la sua scelta dicendo che un po’ di “sangue agli occhi” potesse fare bene a Signorini.

Alda D’Eusanio ha poi ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, un’avventura che l’ha segnata profondamente. Ha raccontato di essere stata convinta a partecipare al gioco già iniziato, nonostante avesse sempre rifiutato in passato. Con curiosità, è entrata nella Casa, ma ha rivelato di essere stata espulsa in modo brusco dopo aver detto una chiacchiera su una cantante, senza avere conferme sulla veridicità della notizia. Alda si è sentita mortificata per la situazione: “Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole, senza darmi la possibilità di spiegarmi”.

La D’Eusanio ha lamentato il fatto che non le sia stato permesso di rientrare per chiarire la propria posizione, e che fosse stata data istruzione ai concorrenti di non menzionarla mai più. Ha sottolineato che la sua “chiacchiera”, seppur inappropriata, non giustificava una reazione così draconiana. Descrive il suo allontanamento come un’esperienza ingiuriosa, evidenziando l’assurdità della situazione: “Ero sorpresa, cacciata via con le pantofole e il pigiama”. Alda ha concluso il suo racconto mostrando il suo dispiacere per l’accaduto, ritenendosi vittima di un’ingiustizia.

Questa intervista ha messo in luce non solo il lato controverso e provocatorio di Alda, ma anche le difficoltà e le pressioni del mondo televisivo, lasciando gli spettatori a riflettere sulle dinamiche spesso spietate dei reality show.