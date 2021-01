Alda D’Eusanio venerdì 29 gennaio entrerà al Grande Fratello Vip e secondo quanto riportato da Dagospia che ha lanciato la notizia, non sarebbe una guest star (come inizialmente è stato Giacomo Urtis, diventato poi concorrente nel corso delle puntate), ma sarebbe una vera e propria concorrente.

Il portale di D’Agostino ha anche svelato che Alda D’Eusanio potrebbe entrare in casa con il suo pappagallo, animale da cui non si separerebbe mai.

“FLASH! – L’ULTIMA CONCORRENTE CHE FARA’ IL SUO INGRESSO, VENERDI’ PROSSIMO, IN QUELLA GABBIA DI “CELEBRO-LESI” CHE E’ DIVENTATO IL “GRANDE FRATELLO VIP” E’ LA PEPERINA ALDA D’EUSANIO. MA C’E’ UN PROBLEMA: LEI NON VIVE SENZA IL SUO PAPPAGALLO E LO VUOLE PORTARE IN TRASMISSIONE (FINALMENTE FAREBBE IL SUO INGRESSO AL GFVIP UN ESSERE SANO DI MENTE)”.

Giornalista, conduttrice e opinionista, Alda D’Eusanio è ultimamente una presenza fissa dei salotti di Barbara d’Urso ed in passato è stata opinionista di ben due edizioni de L’Isola dei Famosi. 70 anni all’anagrafe ed una carriera trentennale, la D’Eusanio diventa di default la concorrente (in gioco) più famosa dell’attuale edizione.

L’ULTIMA CONCORRENTE CHE FARA’ IL SUO INGRESSO, VENERDI’, ALDA D’EUSANIO. MA C’E’ UN PROBLEMA… https://t.co/Yvpeo7w7a0 pic.twitter.com/d99VTd0vps — Dagospia (@_DAGOSPIA_) January 21, 2021

Il nome di Alda D’Eusanio è un nome molto forte ed è un vero peccato che venga usato così in corsa in questa fortunata e lunghissima edizione, dato che la finale è prevista per venerdì 26 febbraio e se la conduttrice dovesse arrivare in finale, resterebbe in casa poco meno di un mese.

