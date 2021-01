Ci risiamo, l’incubo della squalifica torna ad aleggiare sulla casa del GF Vip. Ieri sera mentre era al tavolo con tutti gli altri coinquilini Alda D’Eusanio ha usato un termine razzista: “Perché tu vedi un ne**o da queste parti?“. Intorno alla giornalista è calato il gelo e Tommaso Zorzi (che ha sentito benissimo) ha cercato di togliere dall’imbarazzo la donna e di cambiare argomento: “E adesso andiamo avanti ragazzi”. Su Twitter è nato l’hashtag #FuoriAda, in migliaia hanno chiesto la squalifica immediata della nuova vippona.

Personalmente non credo che gli autori opteranno per la squalifica, anche perché altrimenti avrebbero dovuto eliminare anche Patrizia De Blanck e Matilde Brandi che hanno usato la parola omofoba: “Fr***o“.

Perché il caso di Fausto Leali è diverso? Alfonso Signorini ha spiegato bene che se il famoso cantante è stato vittima del procedimento disciplinare più duro è perché ha usato più volte il termine in questione e soprattutto ha parlato di “razza”. Insomma, se non è arrivata la squalifica per aver usato 1 o più volte la parola “fr***o”, non arriverà per “ne**o”.

Alda D’Eusanio a rischio squalifica? Il video in cui usa un termine razzista.

Alda D’Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s’ha più da fare #GFVIP

pic.twitter.com/OtuLz2v7G0 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) January 30, 2021

Non Alda D’Eusanio che decide di battere il record di Bettarini facendosi squalificare con la motivazione di Leali. #GFVIP pic.twitter.com/FolkppRKBN — contechristino (@contechristino) January 30, 2021