Alcuni riescono a prevedere i terremoti.

Gli animali mostrano una sensibilità particolare, che potrebbe consentire loro di prevedere eventi catastrofici come i terremoti. Sin dai tempi antichi, come riportato dallo storico greco Tucidide nel 373 a.C., si sono osservati comportamenti strani negli animali, come l’abbandono di massa di alcune specie prima di un terremoto. Questi fenomeni hanno suscitato curiosità nel corso dei secoli e, nonostante l’assenza di prove concrete, nuove tecnologie stanno generando dati utili per comprendere meglio la situazione.

L’uso di trasmettitori digitali con GPS e accelerometri permette di monitorare in tempo reale le reazioni di animali come cani, gatti e capre riguardo eventi geologici. Alcuni esperti, tra cui Wikelski, teorizzano che gli animali possano reagire a cambiamenti chimici, come la liberazione di ioni dalle rocce, durante le tensioni tettoniche. Tuttavia, il mondo scientifico rimane scettico e la questione richiede ulteriori studi.

Ricercatori stanno segnalando comportamenti particolari in animali come capre e cani. Ad esempio, nel progetto ICARUS, le capre monitorate sull’Etna hanno mostrato nervosismo e riluttanza a muoversi in aree più alte prima di un’eruzione. Simili comportamenti sono stati notati in Abruzzo, dove pecore e cani da pastore si sono agitati prima di eventi naturali, suggerendo che anche questi animali potrebbero percepire segnali precursori di terremoti o eruzioni. Questi studi rappresentano un interessante campo di ricerca e potrebbero portare a nuove scoperte nel futuro.