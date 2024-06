Alcuni gatti amano le olive per questa incredibile motivazione

Hai mai notato il tuo gatto andare in visibilio alla vista delle olive? Non sei solo. Molti felini sembrano ossessionati da queste piccole delizie verdi o nere. Ma cosa c’è dietro questo strano comportamento?

Le olive contengono un composto chiamato nepetalattone, lo stesso presente nell’erba gatta. Quando il tuo gatto annusa o assaggia un’oliva, questo composto entra nel naso e viene rilevato dall’organo vomeronasale, una struttura altamente specializzata situata nella parte posteriore della gola del gatto.

Questo organo, assente negli esseri umani, è progettato per percepire i feromoni, segnalando informazioni importanti come la disponibilità alla riproduzione. Il nepetalattone stimola i recettori dei feromoni, scatenando reazioni che vanno dall’euforia all’estrema rilassatezza.

Tuttavia, non tutti i gatti reagiscono allo stesso modo. Alcuni diventano giocosi e pieni di energia, altri si rilassano, mentre alcuni non mostrano alcuna reazione. Questo comportamento è considerato genetico.

Anche se le olive sono sicure e non tossiche per i gatti, ci sono alcune precauzioni da prendere. Le olive contengono elevate quantità di sale, soprattutto quelle conservate in salamoia, e i noccioli possono rappresentare un rischio di soffocamento. È quindi importante rimuovere sempre il nocciolo prima di offrire un’oliva al tuo gatto e limitare il consumo a una quantità molto piccola.

Inoltre, gli oli delle olive, se consumati in grandi quantità, possono causare disturbi gastrointestinali. Anche le olive ripiene di aglio o peperoncino devono essere evitate, poiché l'aglio è tossico per i gatti e i peperoncini possono irritare la bocca e il tratto digestivo.