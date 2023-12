Alcune volte il gatto può vomitare le crocchette, anche intere, ma perché succede?

Se il vostro gatto vomita le crocchette intere potremmo trovarci difronte ad un problema da affrontare, non dormirci su!

La salute dei nostri amici a 4 zampe è per noi importantissima ed è facile andare in ansia per ogni disturbo che colpisce i nostri animali, anche se l’atto di vomitare, soprattutto nel gatto, non è poi così raro. I gatti rigurgitano per tanti motivi, alcune volte per pulire il proprio stomaco altre, invece, anche per espellere il pelo ingerito con conseguenza di rivomitare anche parte del cibo. Se il gatto rigurgita spesso dopo aver mangiato e notare anche crocchette intere nel suo vomito, la questione potrebbe però essere diversa e richiedere qualche attenzione. In generale i gatti più piccoli sono soliti riportare questo problema per via del loro appetito vorace e del fatto di non masticare troppo il cibo, questo fa sì che venga ingurgitata anche tanta aria ed è così che alla fine il micio può finire per rigurgitare le crocchette quasi come se non le avesse proprio mangiate, esistono però anche altre cause che portano a questo problema, in questi casi ecco come fare.

Se il gatto rigurgita devi scoprire subito i motivi, in questi casi agisci così!

Un gatto che rigurgita, purché questo sia un evento sporadico, non necessita di una visita immediata dal veterinario, la situazione però dovrebbe essere attentamente monitorata dal proprietario per capire se l’evento sia stato casuale o se ci sia una problematica dietro da risolvere.

Come detto prima un gatto che mangia veloce spesso può rigurgitare il proprio cibo, soprattutto se parliamo di cibo secco, in questo caso la strategia giusta per risolvere il problema è far sì che il gatto non sia troppo affamato al momento del pasto. Per far questo dovremo rispettare gli orari soliti in cui offriamo al micio da mangiare e possibilmente sarà preferibile dividere la razione giornaliera in 3 parti da offrire in momenti diversi della giornata.

Piccoli pasti e più frequenti risolveranno il problema ma, se gli episodi di vomito continuassero allora sarà evitabile chiedere il parere di un esperto. Cambiare alimentazione potrebbe essere un’altra buona idea inizialmente, passando al cibo umido e notando ciò che accade, allo stesso modo se notassimo che la causa degli episodi di vomito sia da imputare ai boli di pelo, potremmo aiutare il gatto nell’ingerirne meno spazzolandolo frequentemente ed evitando così accumulo di pelo morto, soprattutto nei periodi in cui il micio effettua la muta stagionale.

Se un gatto sta male generalmente tenderà a rifiutare il cibo, se questo mangia per poi vomitare la causa potrebbe dunque anche essere l’ingestione accidentale di qualcosa di strano. Rivolgersi al veterinario se gli episodi sono costanti è quindi l’unico modo per salvaguardare davvero la salute del nostro pelosetto, mantenendo la giusta calma e non allarmarsi troppo visto che nei mici tutti gli episodi sopra descritti sono ben più comuni di quel che possiamo immaginare.