alcune canzoni per una playlist originali

Playlist per Natale: canti e canzoni per poter creare una playlist originale da ascoltare durante le feste.

Quali sono le canzoni da mettere in una playlist per Natale? La scelta è vastissima. Immancabili ormai sono diventati gli evergreen della musica natalizia come All I Want for Christmas is You di Mariah Carey, Jingle Bell Rock di Bobby Helms, Feliz Navidad di José Feliciano, e poi ancora Silent Night, White Christmas e così via. Ma se vuoi creare una playlist davvero originale, in questo articolo proviamo a darti alcune indicazioni più specifiche.

Canti di Natale vecchi e nuovi

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, molte persone iniziano a sentire i canti natalizi nei negozi e alla radio. Mentre ci sono molti canti popolari che vengono suonati ogni anno, ce ne sono anche alcuni che sono stati scritti negli ultimi anni. Uno dei canti natalizi più recenti è Mary, Did You Know?. La canzone è stata scritta nel 1984 da Mark Lowry ed è stata registrata per la prima volta dall’artista cristiano Kenny Rogers. Il testo parla della Vergine Maria e di alcune delle cose che potrebbe non sapere di suo figlio, Gesù.

Albero di Natale

Un altro “nuovo” canto natalizio è Do You Hear What I Hear?. La canzone è stata scritta nel 1962 da Noel Regney e Gloria Shayne. Parla della storia del Natale e delle cose che le persone possono sentire quando la si ascolta. Alcuni dei canti natalizi più antichi che sono ancora popolari oggi sono invece The Christmas Song, Silent Night e Jingle Bells. La prima è stata scritta nel 1944 da Nat King Cole ed era originariamente chiamato The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire). La seconda è stata scritta nel 1818 da Joseph Mohr ed era originariamente chiamato Stille Nacht. L’ultima risale invece al 1857, scritta da James Lord Pierpont.

Leggi anche -> Jingle Bell Rock: storia e curiosità su uno dei classici natalizi più amati

Canzoni di Natale rock

La musica rock ha spesso celebrato il Natale. Ecco alcune canzoni natalizie rock classiche per poter entrare nello spirito delle feste:

– White Christmas (War is Over) di John Lennon, successo mondiale che è al contempo un messaggio di pace e speranza nel periodo natalizio;

– Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee, canzone allegra e nostalgica diventata un must in qualsiasi playlist di Natale. 3.

– Little Saint Nick dei Beach Boys, classica canzone dei Beach Boys, mix perfetto di rock e allegria natalizia.

– I Saw Mama Kissing Santa Claus dei Jackson 5, orecchiabile e spensierata;

– Run Rudolph Run di Chuck Berry, un classico per entrare sicuramente nello spirito delle feste.