Alcol e Tumore al Pancreas: Rischi e Studio IARC

Uno studio internazionale dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha evidenziato un legame tra il consumo di alcol e il rischio di sviluppare un tumore al pancreas, anche con assunzioni moderate. La ricerca, basata su dati di oltre 2,5 milioni di persone in quattro continenti, ha monitorato i partecipanti per un periodo medio di 16 anni, raccogliendo informazioni su abitudini alimentari e incidenza della malattia.

Ogni incremento di 10 grammi di alcol al giorno corrisponde a un aumento del 3% del rischio di cancro al pancreas. Le percentuali sono ancora più significative per i consumatori abituali: le donne che bevono tra 15 e 30 grammi di alcol al giorno vedono aumentare il rischio del 12%, mentre gli uomini che consumano tra 30 e 60 grammi al giorno registrano un incremento del 15%. Per chi oltrepassa i 60 grammi giornalieri, il rischio raggiunge il 36%.

Il pancreas, ghiandola di circa 15 centimetri, svolge funzioni vitali come la produzione di enzimi digestivi e ormoni, essenziali per il metabolismo. Il cancro al pancreas è noto per la sua aggressività e la difficoltà di diagnosi precoce. Rappresenta circa il 12° tumore più comune, causando il 5% dei decessi oncologici. Tra i fattori di rischio si annoverano fumo, obesità e diabete, oltre al consumo di alcol.

La prevenzione è fondamentale: uno stile di vita sano può significativamente ridurre il rischio. Ridurre il consumo di alcol è una misura di protezione importante contro un tumore che, alla diagnosi, è spesso già in fase avanzata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net