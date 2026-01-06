12.6 C
Alcol e cancro: rischi per la salute

L’International Agency for Research on Cancer ha inserito l’alcol nella lista delle sostanze a effetto cancerogeno certo. Tuttavia, la percezione dei rischi associati al consumo di alcolici non è ancora arrivata al grande pubblico, a causa delle sovrastrutture culturali associate agli alcolici e dell’impegno dei produttori.

Recenti metanalisi hanno preso in esame 62 studi che hanno coinvolto tra gli ottanta e i cento milioni di soggetti, confermando che il consumo di alcolici aumenta il rischio di almeno nove tipi di tumori. La probabilità di ammalarsi è direttamente proporzionale alla frequenza e quantità di alcolici bevuti. I tipi più strettamente correlati sono i tumori dell’esofago, del fegato, della laringe, dello stomaco, della bocca, della mammella e del colon retto.

Esistono fattori predisponenti come alcuni tipi di geni, la presenza di alcune caratteristiche ereditarie e l’appartenenza a un certo gruppo etnico. La scolarizzazione e la condizione socioeconomica giocano un grande ruolo: alcuni gruppi sociali più svantaggiati sono colpiti in una misura sproporzionata rispetto ad altri. I più poveri hanno conseguenze peggiori del consumo di alcol anche a parità di quantità bevuta.

Il fumo amplifica il rischio, mentre l’esposizione ai raggi ultravioletti può peggiorare il rischio derivante dall’etanolo. Anche un indice di massa corporeo alto o basso, la scarsa attività fisica e le infezioni possono avere un ruolo. La grande varietà di elementi che possono incrementare il rischio dati dall’etanolo si spiega con il principale sospettato: l’acetaldeide, primo metabolita dell’organismo, che danneggia direttamente il DNA e aumenta la permeabilità delle membrane delle cellule.

Chi segue con scrupolo le linee guida, che o non prevedono alcolici oppure ne tollerano quantità molto basse, è comunque protetto. necessario inquadrare ciascuno degli interventi in una strategia che preveda anche leve fiscali e restrizioni legislative. Bisogna infine studiare interventi mirati per le persone più a rischio, anche per cercare di diminuire le disuguaglianze mediche che nascono da quelle socioeducative ed economiche.

