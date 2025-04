Alcol, 8 milioni di consumatori a rischio in Italia

In Italia non si sono registrate diminuzioni nei comportamenti a rischio legati all’uso di alcol, con 4.130.000 binge drinker e 780.000 consumatori dannosi in necessità di trattamento clinico. Solo l’8,1% di questi è stato rilevato dal Servizio Sanitario Nazionale. I consumatori a rischio rimangono costanti, specialmente tra minori, giovani, donne e anziani. Il binge drinking, diffuso in tutte le fasce di età, colpisce anche gli anziani, con elevati tassi di consumatori dannosi non intercettati.

I consumi di alcol fuori pasto stanno aumentando, in particolare tra le donne, dove il 23,9% delle consumatrici beve per ubriacarsi. La mortalità attribuibile all’alcol è in crescita e circa 8 milioni di italiani, il 21,2% dei maschi e il 9,2% delle femmine, hanno bevuto a livelli che mettono a rischio la loro salute.

Sono circa 1.260.000 i giovani tra 11 e 24 anni che consumano alcolici a rischio, con 615.000 minorenni coinvolti. Tra i consumatori dannosi, 310.000 sono donne. Sebbene ci sia un incremento significativo del binge drinking tra le donne, che è aumentato dell’80% negli ultimi dieci anni, non si osserva il previsto calo dei consumi a scopo di intossicazione.

Emanuele Scafato, Direttore dell’Ona-ISS, sottolinea l’importanza di concentrare gli sforzi preventivi sui gruppi vulnerabili, come giovani e minori, attraverso interventi educativi e di tutela nei luoghi di socializzazione. È fondamentale garantire risorse adeguate per il trattamento e aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’uso di alcol.