Alcaraz vs Shelton: Orario, Precedenti e Dove Vederlo

Carlos Alcaraz torna in campo al Roland Garros, dove affronta Ben Shelton agli ottavi di finale. Il match, previsto per oggi, 1 giugno, sarà il terzo incontro tra i due tennisti. Alcaraz ha raggiunto questo turno dopo aver eliminato Dzumhur, mentre Shelton ha vinto contro l’italiano Gigante.

Il confronto è in programma non prima delle 14:30 sul Centrale. Nei due precedenti, Alcaraz ha sempre avuto la meglio.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile tramite abbonamento Sky. È possibile seguire lo Slam anche in streaming su SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com