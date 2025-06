Alcaraz trionfa al Queen’s: terzo titolo consecutivo!

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Queen’s battendo Jiri Lehecka in finale con un punteggio di 7-5, 6-7, 6-2, tornando così campione dopo il 2023 e conquistando il suo terzo titolo consecutivo, il quinto del 2025. Questa vittoria segna per Alcaraz la diciottesima vittoria consecutiva in un periodo in cui ha mostrato prestazioni eccezionali, rimanendo solido nonostante le difficoltà create dal vento durante il match.

Nel primo set, Alcaraz ha controllato il gioco, perdendo solo cinque punti al servizio e chiudendo il set dopo un parziale di 12 punti a 3. Lehecka ha faticato con il servizio, giocando con il 50% di prime palle e commettendo 16 errori. Nel secondo set, il ceco ha elevato il suo livello di gioco, portando il set al tiebreak, nel quale ha avuto la meglio. Tuttavia, Alcaraz ha ripreso il controllo nel terzo set, ottenendo un break decisivo nel quarto gioco e chiudendo il match con un secondo break.

Con questa vittoria, Alcaraz ha vinto cinque titoli nella stagione e si avvicina alla leadership del ranking ATP, ora distante 1.130 punti da Jannik Sinner. A Wimbledon, Alcaraz dovrà difendere 2.000 punti, guadagnati con la vittoria nel 2024, mentre Sinner dovrà affrontare una minore pressione con 6.030 punti da difendere. Alcaraz è diventato il dodicesimo giocatore nell’Era Open a vincere il Queen’s almeno due volte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sport.sky.it