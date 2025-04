Alcaraz sulla squalifica di Sinner: cosa ha dichiarato Carlos

Carlos Alcaraz ha riconosciuto di aver sofferto a causa dell’assenza di Jannik Sinner, recentemente squalificato per tre mesi dopo un accordo con la Wada riguardante il caso Clostebol. Nonostante questa situazione avesse teoricamente offerto a Alcaraz un’opportunità di guadagnare punti senza un avversario di peso, egli ha ammesso di non essere riuscito a gestire la pressione dei suoi doveri e delle aspettative. Negli ultimi due mesi, le sue prestazioni sono state deludenti, senza trionfi significativi e con alcune sorprendenti eliminazioni dai tornei.

Alcaraz si prepara ora per la stagione sulla terra battuta e ha commentato la situazione durante il media day di Montecarlo, affermando che molti pensavano erroneamente che, con l’assenza di Sinner, lui e Zverev avrebbero dovuto dominare e giocare meglio di quanto fatto in precedenza. Ha sottolineato che questa visione non è corretta e che la pressione di dover capitalizzare sull’assenza di Sinner per tornare in vetta al ranking lo ha in un certo senso schiacciato. Alcaraz ha quindi iniziato a riflettere su come affrontare questa fase, tentando di ritrovare la propria forma e il proprio gioco, ma il peso delle aspettative e della competizione rimane un fattore da considerare mentre si prepara per le prossime sfide.