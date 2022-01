Classifica degli album più venduti nel 2021 in Italia: sul podio due concorrenti del prossimo Sanremo, davanti anche ai Maneskin.

La prima settimana del 2022 è andata in archivio, e finalmente è tempo di trarre un bilancio definitivo nel mondo della musica in Italia per quanto riguarda le vendite. Il 7 gennaio 2021 la FIMI ha diffuso i dati ufficiali relativi agli album e ai singoli più venduti nello scorso anno. Tante novità, ma anche molte conferme. Su tutte, una: l’Italia resta un paese autarchico a livello musicale. La top 10 degli album più venduti rimane appannaggio di soli artisti italiani. Numeri importanti anche per Sanremo, sia con i vecchi concorrenti che con i nuovi. Al primo posto c’è infatti proprio un cantante che vedremo nel prossimo Festival.

Classifica album più venduti nel 2021 in Italia

Con una zampata sul finale, magari proprio grazie all’annuncio dell’ingresso nel cast di Sanremo 2022, a conquistare il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia nell’anno che si è appena concluso c’è Rkomi con il suo Taxi Driver, un progetto che ha unito rap, trap, rock e sonorità contemporanee per dar vita a qualcosa di unico nel nostro panorama musicale, apprezzato tanto dal pubblico quanto dalla critica.

Maneskin

Secondo posto per Sangiovanni con il suo EP lanciato durante l’avventura ad Amici. Un disco che ha infranto ogni record per il talent di Canale 5. A chiudere il podio, a proposito di Sanremo, i vincitori del 2021, le star italiane più amate al mondo negli ultimi sei mesi: i Maneskin con il loro Teatro d’ira vol. 1.

Quarto posto per un altro futuro protagonista di Sanremo, Blanco con Blu celeste, mentre al quinto, sempre a proposito del Festival, Madame con il suo album omonimo, prima e unica donna in top 10. Sesto Capo Plaza, che aveva aperto l’anno con un disco molto apprezzato. Settimo Marracash con Noi, loro, gli altri, tra gli ultimi album pubblicati nel 2021. Ottavo posto ancora un EP, Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari. Ancora in top ten Famoso di Sfera Ebbasta, album che risale al 2020, mentre al decimo troviamo un altro rapper, Salmo con Flop.

Vasco Rossi

Andando a dare uno sguardo alle altre posizioni, troviamo Vasco Rossi con Siamo qui al 13esimo posto, davanti a Ultimo con Solo. Marracash torna anche con Persona al 17esimo posto, così come i Maneskin ripresentano Il ballo della vita al 22esimo posto. Il record di presenze lo detiene però proprio Ultimo, con ben quattro album in contemporanea tra i primi 100. C’è poi la certificazione dell’ultimo successo di Amici, con Aka 7even al 18esimo posto e Deddy al 20esimo. ‘Solo’ 21esimo Fedez, con il suo Disumano. Il primo album internazionale è invece Future Nostalgia di Dua Lipa, 24esimo.

Delusioni (parziali) per Adele, Ed Sheeran e il nostro Mahmood, che piazzano i loro nuovi album rispettivamente al 40esimo, al 42esimo e al 45esimo. Risultato discreto anche per Alessandra Amoroso, che con Tutto Accade non va oltre il 55esimo posto. Non va benissimo nemmeno Billie Eilish, al 70esimo con Happier Than Ever, che supera comunque Music of the Spheres dei Coldplay, quasi in fondo alla classifica (98esimo posto).

Classifica dei singoli più venduti nel 2021

Per quanto riguarda le canzoni che più abbiamo ascoltato nell’ultimo anno, abbiamo una top ten dei singoli tutta italiana, ma con qualche differenza rispetto a quella degli album. Al primo posto troviamo infatti proprio Sangiovanni con la sua Malibu, capace di superare Blanco e Sfera Ebbasta con la loro hit estiva di Mi fai impazzire. Sul podio anche un altro grande tormentone, Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Quarta posizione per Zitti e buoni dei Maneskin. Buon settimo posto per Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, che riesce a superare artisti apprezzatissimi come Rkomi e Madame.

