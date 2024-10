Album in Uscita: Ottobre, Novembre e Dicembre 2024

Negli ultimi tre mesi del 2024, sono previste numerose uscite discografiche di artisti di fama internazionale. Ecco un elenco delle release programmate con date certe per ottobre, novembre e dicembre.

Il 4 ottobre debutta l’album “Moon Music” dei Coldplay, affiancato da “Selected Ambient Works Volume II” di Aphex Twin e “Cutouts” degli Smile. Tra le altre uscite, troviamo “the 8th cumming” di cumgirl8 e l’edizione estesa di “SOUVENIR” di Emma.

L’11 ottobre sarà caratterizzato dalla pubblicazione di “SUPERCHARGED” degli Offspring e “Godspeed” della Blessed Madonna. Altre uscite includono “Portrait” di Samara Joy, “Containers” di Night Skinny e “Piccoli” di Paolo Benvegnù, insieme a “Fragilissima Film – Reloaded” di Motta e l’album “11 Case” dei Rovere. Colapesce presenterà la colonna sonora di “Iddu”, mentre Naska uscirà con “The Freak Show”.

Il 18 ottobre, gli ascoltatori possono aspettarsi “Shawn” di Shawn Mendes e “Love You Got” di Kelly Lee Owens. Altre novità includono “Make It Fit” dei Karate, “Fate & Alcohol” degli Japandroids, e “Music For People Who Believe In Love” di Joe Jonas. Rag’n’Bone Man pubblicherà “What Do You Believe In?”, mentre Ornella Vanoni farà uscire “Diverse”. Tananai, Kelly Minogue e Calibro 35 presenteranno i loro nuovi lavori, rispettivamente “Calmocobra”, “Tension II” e “Jazzploitation”. Infine, “Internet” di Giuse The Lizia arricchirà la giornata.

Il 25 ottobre, la scena musicale sarà animata dai Pixies e il loro album “The Night the Zombies Came”. Bryan Ferry presenterà una raccolta intitolata “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023”, seguita da “Hotel Resistenza” dei FASK e “&” dei Bastille. Andrea Bocelli, Tears For Fears e Vinicio Capossela contribuiranno alla varietà di uscite, insieme a “Giorni Felici” de La Rappresentante di Lista e “Il canto dell’asino” di Generic Animal.

A novembre, il 1°, uscirà “Songs Of A Lost World” dei The Cure. L’8 novembre sarà il turno di “Come Ahead” dei Primal Scream e “Urban Impressionism” di Dardust. Il 15 novembre si attendono “From Zero” dei Linkin Park e “Small Changes” di Michael Kiwanuka.

Infine, il 22 novembre, U2 pubblicherà l’edizione rielaborata di “How to Dismantle an Atomic Bomb”. A dicembre, il 6 uscirà “rosie” di Rosè e il 13 dicembre sarà la volta dei The National con l’album “Rome”.