Lady Gaga, Vasco Rossi, Coldplay, Laura Pausini: tutti gli album in arrivo nei prossimi mesi, nell’autunno 2021.

L’estate è ormai agli sgoccioli e si avvicina, settimana dopo settimana, un autunno 2021 che si preannuncia bollente. Almeno sul fronte musicale. Sono infatti attesi nei prossimi mesi i ritorni discografici di tantissimi artisti di primo livello. Dopo i momenti più duri della pandemia, l’industria musicale, almeno quella in studio, sembrerebbe tornata alla normalità, e sono tanti i grandi protagonisti del mondo delle sette note ad aver già annunciato l’arrivo di nuove uscite. Facciamo un breve recap per non perderne nemmeno una.

Chris Martin dei Coldplay

Album in uscita nell’autunno 2021

Sia i grandi protagonisti della musica internazionale che i big italiani sembrano pronti a tornare sul mercato. Toccherà ad esempio ai Coldplay dare alle stampe il 15 ottobre l’attesissimo Music of the Spheres, da cui sono già stati tratti due splendidi singoli molto differenti tra loro. Prima ancora di Chris Martin e soci è però atteso finalmente Human degli OneRepublic (27 agosto) e poi ancora Mercury Act 1 degli Imagine Dragons.

Mancano pochi giorni al grande ritorno di Lorde con il suo attesissimo terzo album, Solar Power, mentre per poter ascoltare il nuovo disco di Lady Gaga, in collaborazione con Tony Bennett, dovremo aspettare ancora un po’. L’8 ottobre sarà la volta del nuovo album di LP, Churches, e del prossimo disco di Camila Cabello, Familia. Senza sottovalutare il live album Oasis Knebworth 1996, per celebrare il 25esimo anniversario di un concerto già entrato nella leggenda.

Un mare di album italiani in arrivo

Se la musica internazionale sembra essersi rimessa in moto, non si può dire che quella italiana stia a guardare. Come ricorda l’Ansa, il 12 novembre arriverà il nuovo album di Vasco Rossi, a oltre sei anni da Sono innocente, il suo ultimo disco in studio fin qui. Al suo interno ci sarà anche Una canzone d’amore buttata via.

Meno lunga è stata l’attesa per Marco Mengoni, che dovrebbe lanciare un nuovo album da promuovere poi nel suo prossimo tour negli stadi. Sicura invece l’uscita di V, il quinto album di Mannarino, e di Federico Zampaglione, che non ha però ancora svelato i dettagli sul prossimo lavoro dei Tiromancino.

Sappiamo che Alessandra Amoroso lancerà a breve un album, Tutto accade, che la porterà per la prima volta a calcare anche lo stadio San Siro. Ma la grande e spasmodica attesa è anche per i Maneskin, che sono attesi al varco dalla loro ennesima conferma, il Volume 2 del pluripremiato Teatro d’ira.

Occhi puntati quindi su Laura Pausini, che potrebbe dare alle stampe il suo nuovo disco di inediti a novembre, quasi in contemporanea con Giorgia e con Francesco Gabbani. Molto attesa anche la prossima uscita discografica di Elodie, che sta terminando il lavoro proprio in questi giorni. Infine, come dimenticare Sulle nuvole, il primo disco solista di Tommaso Paradiso già pronto da quasi due anni ma fin qui sempre rinviato a causa della pandemia da Covid: che sia la volta buona? Di seguito la sua Non avere paura: