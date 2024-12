Album in Uscita nel 2025: Gennaio, Febbraio e Marzo

Ecco un elenco delle uscite discografiche previste per i primi mesi del 2025, con un calendario che comprende date di rilascio italiane e internazionali per gennaio, febbraio e marzo.

Il 5 gennaio uscirà “Debí Tirar Más Fotos” di Bad Bunny. Il 10 gennaio sono attesi diversi album: “The Human Fear” dei Franz Ferdinand, “Look Up” di Ringo Starr e “Antidiva putiferio” di Rettore. Il 17 gennaio, la lista si arricchisce con “Dia” di Ela Minus, “Balloonerism” di Mac Miller, “La Caverna di Platone” di Enrico Ruggeri, “Papa V”, “Nerissima” di Myss Keta, “Fritu” e “Mafia Slime 2”.

Il 24 gennaio verranno rilasciati diversi album, tra cui “Hurry Up Tomorrow” di The Weeknd, “Can’t Rush Greatness” di Central Cee, “Eusexua” di FKA twigs, “The Bad Fire” dei Mogwai e “You and I Are Earth” di Anna B Savage. Il 31 gennaio è prevista l’uscita di “Il corpo umano” di Lorenzo Jovanotti, insieme ad altre release come “The Purple Bird” di Bonnie “Prince” Billy, “Death & Love Pt.1” dei Circa Waves, “Critical Thinking” dei Manic Street Preachers, e “The Summer Portraits” di Ludovico Einaudi.

A febbraio, il 7, uscirà “Cowards” degli Squid, mentre il 14 usciranno “Love & Hyperbole” di Alessia Cara, “Sleepless Empire” delle Lacuna Coil e “Club Shy Room 2” di Shygirl. Il 21 febbraio vedrà il debutto di “People Watching” di Sam Fender, “So Close to What” di Tate McRae, “Blindness” dei The Murder Capital, “Oh! The Ocean” dei Wombats e “Dalla tua parte” di Francesco Gabbani.

Infine, a marzo, il 21 uscirà “Night Life” dei The Horrors e il 28 “Dreams On Toast” dei The Darkness. Questo elenco rappresenta un’anticipazione della musica che i fan potranno aspettarsi nei primi mesi del 2025, evidenziando una varietà di generi e artisti. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste e altre uscite musicali.