Un nuovo tour e un nuovo album da solista, intitolato The Outsider: questi i progetti imminenti di Roger Taylor, batterista dei Queen.

Roger Taylor, batterista dei Queen, ha annunciato il nuovo tour da solista nel Regno Unito questo autunno, in cui presenterà nuova musica, rivisitando – nel contempo .- alcuni dei classici dei Queen, insieme all’uscita di un nuovo album solista, intitolato The Outsider. Con la pandemia che ha messo in pausa l’epico tour britannico ed europeo dei Queen + Adam Lambert fino al 2022, l’acclamato musicista ha deciso di mettersi in viaggio per una serie di spettacoli da solo. I prossimi concerti mostreranno i suoi distintivi talenti sulle percussioni, ma anche quelli vocali e compositivi, che sono stati parte integrante della produzione live e registrata dei Queen dal 1970.

Roger Taylor

Roger Taylor, nuovo album e nuovo tour

Come autore di molti dei più grandi successi e brani molto amati dei Queen, tra cui A Kind of Magic, Radio Ga Ga, I’m In Love With My Car, Sheer Heart Attack e These Are the Days of Our Lives, pur essendo uno dei cantanti più distintivi del rock, Taylor promette un tour da solista con un’entusiasmante incursione nei Queen e nei loro classici, includendo anche nuove canzoni che compaiono nel nuovo album del polistrumentista, intitolato The Outsider.

“Da un po’ di tempo cerchiamo tutti di cavarcela“, ha detto Taylor. “Ora, siamo tornati alle basi, io e alcuni grandi amici musicali torniamo là fuori per suonare un po’ di rock. Ovviamente includeremo alcuni dei classici del catalogo dei Queen e alcuni dei miei primi lavori da solista, ma presenteremo anche alcune delle novità. Quindi speriamo che la gente venga“.

Il tour 2021 di Taylor si aprirà alla O2 Academy di Newcastle sabato 2 ottobre, seguito da date in tutto il Regno Unito che si concluderanno all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, venerdì 22 ottobre. La leggenda del rock si esibirà con una band appositamente assemblata per il tour, composta dal tastierista dei Queen + Adam Lambert, Spike Edney e dal batterista di supporto Tyler Warren, dal chitarrista Jason Falloon e dal tastierista dei Goldfrapp Angie Pollock e dal bassista Charlie Jones.

The Outsider: curiosità sull’album e date del tour

The Outsider è il primo album di Roger Taylor, dopo la pubblicazione di Fun On Earth del 2013. Nell’ultimo decennio, il batterista ha anche pubblicato occasionalmente tracce da solista che riflettono sulla sua visione del mondo e varie osservazioni in canzoni come Journey’s End e Gangsters Are Running This World. Il brano più recente è stato Isolation, scritto e registrato in risposta al primo blocco dello scorso anno.

Il nuovo album è stato scritto, in gran parte, durante il lockdown e vede il musicista mettere in campo uno stato d’animo riflessivo. Attraverso il disco trasmette un palpabile senso di isolamento, preoccupazione per il passare del tempo e, in modo significativo, lo dedica “a tutti gli sconosciuti, a quelli che si sentono lasciati ai margini“. Durante la registrazione dell’album The Outsider dopo Isolation, Taylor dice: “Ho avuto un po’ di slancio creativo e improvvisamente mi sono ritrovato con un album, è stato adorabile. È stata una sorpresa!“.

Ecco le date del tour: