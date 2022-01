Dopo aver scoperto quali sono gli album più venduti nel 2021 in Italia (con le relative cifre) secondo la classifica Worldwidealbums, adesso è uscita anche la chart ufficiale della FIMI. La Federazione dell’Industria Musicale Italiana ha reso noti i dischi e i singoli più acquistati negli scorsi 12 mesi nel nostro paese.

Anche in questo caso il re della classifica degli album più popolari del 2021 è Rkomi con Taxi Driver, medaglia d’argento per Sangiovanni e terzo posto per i Maneskin. Nei singoli invece ad avere la meglio è stato Sangiovanni con Malibù, seguito da Blanco con Mi Fai Impazzire e la hit dell’estate Mille, di Fedez, Achille Lauro e la nostra amata Orietta Berti.

“Taxi Driver” di #Rkomi è l’album più venduto del 2021. Il singolo best seller è #Malibu di #Sangiovanni. Top 20 album tutta italiana e per la prima volta in assoluto anche la top ten dei Singoli è interamente italiana (dati @FIMI_IT) pic.twitter.com/XuHh3Mmr69 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 7, 2022

Top 20 degli album.

1. Rkomi, Taxi Driver

2. Sangiovanni, Sangiovanni

3. Maneskin, Teatro d’Ira Vol. 1

4. Blanco, Blu Celeste

5. Madame, Madame

6. Capo Plaza, Plaza

7. Marracash, Noi. Loro, Gli altri

8. Pinguini Tattici Nucleati, Ahia!

9. Sfera Ebbasta, Famoso

10. Salmo, Flop

11. Mace, Obe

12. Ernia, Gemelli

13. Vasco Rossi, Siamo qui

14 Ultimo, Solo

15. Gué Pequeno e Dj Harsh, Fastlife 4

16. Gazzelle, Ok

17. Marracash, Persona

18. Aka 7even, Aka 7even

19. Pinguini Tattici Nucleari, Fuori dall’hype

20. Deddy, Il cielo contromano

Top 20 dei singoli 2021

1. Sangiovanni, Malibù

2. Blanco & Sfera Ebbasta, Mi fai impazzire

3. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Mille

4. Maneskin, Zitti e buoni

5. Mace, Blanco & Salmo, La canzone nostra

6. Blanco, Notti in bianco

7. Colapesce e Dimartino, Musica leggerissima

8. Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K, Nuovo range

9. Sangiovanni, Lady

10. Madame, Voce

11. Rkomi, Partire da te

12. Rocco Hunt & Ana Mena, Un bacio all’improvviso

13. Fred De Palma, Ti raggiungerò

14. Aka 7even, Loca

15. Blanco, Paraocchi

16. Maneskin, I wanna be your slave

17. Elettra Lamborghini, Pistolero

18. Noemi & Carl Brave, Makumba

19. Pinguini Tattici Nucleari, Scrivile scemo

20. Irama, La genesi del tuo colore