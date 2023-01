Album e singoli più venduti del 2022: Sanremo batte i tormentoni estivi

Il 2022 è stato un grande anno per la musica fra album e singoli e il Festival di Sanremo – con 31 dischi di platino e 6 dischi d’oro – ha indubbiamente contribuito.

La FIMI ha infatti stilato la classifica dei 100 album e dei 100 singoli più venduti nel 2022 e ai primi posti, com’è possibile notare soprattutto nei singoli, il Festival di Sanremo batte i tormentoni estivi.

Singoli più venduti del 2022

Nella top10 ben quattro singoli provengono dal Festival di Sanremo di Amadeus e si trovano rispettivamente al primo, al terzo, al quarto e al decimo posto. Fra gli artisti che hanno piazzato più singoli di successo c’è senza dubbio Blanco, ben quattro in Top20. Seguito da Tananai, Rkomi ed i Pinguini Tattici Nucleari a quota due.

1. Brividi (Mahmood & Blanco)

2. Shakerando (Rhove)

3. Dove si balla (Dargen D’Amico)

4. Farfalle (Sangiovanni)

5. La Coda del Diavolo (Rkomi & Elodie)

6. La Dolce Vita (Fedez, Tananai e Mara Sattei)

7. Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari)

8. 5 Gocce (Irama & Rkomi)

9. Baby Goddamn (Tananai)

10. Ciao Ciao (La Rappresentante di Lista)

11. Finché non mi seppelliscono (Blanco)

12. Pastello Bianco (Pinguini Tattici Nucleari)

13. Ferrari (James Hype & Miggy Dela Rosa)

14. I Love You Baby (Jovanotti e Sixpm)

15. Ovunque Sarai (Irama)

16. As It Was (Harry Styles)

17. Bagno a Mezzanotte (Elodie)

18. S!r! (Thasup, Lazza & Sfera Ebbasta)

19. Nostalgia (Blanco)

20. Mi fai impazzire (Blanco & Sfera Ebbasta)

Album più venduti del 2022

Il 2022 è stato l’anno di Blanco ma anche di Lazza. Il suo album, Sirio, è infatti il più venduto dell’anno. Nel podio anche Taxi Driver di Rkomi e Blu Celeste di Blanco, ma entrambi rilasciati nel 2021. Il primo ad aprile (!), il secondo a settembre.

1. Sirio (Lazza)

2. Taxi Driver (Rkomi)

3. Blu Celeste (Blanco)

4. Noi, Loro, Gli Altri (Marracash)

5. Il Giorno in Cui Ho Smesso di Pensare (Irama)

6. C@ra++ere s?ec!@le (Thasup)

7. Salvatore (Paky)

8. Materia (Pelle) (Marco Mengoni)

9. Caos (Fabri Fibra)

10. x2 (Sick Luke)

11. Disumano (Fedez)

12. Ahia! (Pinguini Tattici Nucleari)

13. Harry’s House (Harry Styles)

14. Teatro D’Ira – Vol. 1 (Maneskin)

15. Dove Volano Le Aquile (Luchè)

16. Solo (Ultimo)

17. Virus (Noyz Narcos)

18. Botox (Night Skinny)

19. Gvesvs (Guè)

20. Persona (Marracash)

Blanco, esploso nel 2021 si è consacrato nel 2022 dopo Sanremo. Sarà uguale per Lazza?