Album dei ragazzi Amici, cambiamenti in classifica: chi sale e chi scende

Nonostante il successo dell’ultima edizione di Amici di Maria, quest’anno gli album dei cantanti del talent non hanno avuto dei debutti esaltanti in classifica, ma il vero problema è stato il crollo della seconda settimana. In appena sette giorni dall’uscita tutti i dischi dei ragazzi sono scivolati fuori dalla top 10 e soltanto uno ha resistito nella top 20, Petit. Ad un mese dal debutto le cose hanno continuato a peggiorare e tre dei quattro cantati finalisti sono finiti ai margini della top 40, ma per fortuna questa settimana c’è stata una svolta per alcuni di loro, che sono risaliti di diverse posizioni.

Album dei ragazzi di Amici: come stanno andando le cose in classifica.

Mida con il suo Il Sole Dentro, purtroppo continua a scendere ed è passato dalla 34esima posizione alla 36. Sarah Toscano invece con il suo disco è risalita di 11 posizioni, passando dalla 35 alla 24 e Holden ha fatto anche di meglio, balzando dalla 37 alla 23. Il piazzamento migliore anche questa volta è per Petit, che è alla 22esima posizione, ma in discesa dalla 15 della settimana scorsa. Può festeggiare Angelina Mango, perché dopo 3 settimane è stabile alla 4 con quel gioiellino di album che è Poke Melodrama.

Nella classifica Fimi del singoli invece sono presenti soltanto due ex Amici, Petit alla 32 con la sua Mammamì e Mida alla 96 con Rossofuoco (che viaggia verso il terzo disco di platino) e alla 14 con la nuova collaborazione con Ava e Villa Banks, Bacio di Giuda. Sexy Magica di Sarah Toscano è però alla 141 su iTunes, dov’è presente anche Petit alla 39 con il suo singolo.

A parte l’incognita del nuovo pezzo di Ava, Mida e VillaBanks, i risultati degli ex Amici non sono entusiasmanti nemmeno nelle classifiche dei singoli. A giudicare da questi numeri sarà difficile che un cantante di Amici 23 ci faccia compagnia in estate così come ha fatto Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani e Che T’O Dico A Fa.

L'articolo Album dei ragazzi Amici, cambiamenti in classifica: chi sale e chi scende proviene da Biccy.it.







