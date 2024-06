Album dei cantanti di Amici: disastro in classifica, come sono crollati

L’ultima edizione di Amici di Maria ha avuto un grande successo e i dati parlano chiaro, eppure gli album dei cantanti di quest’anno non stanno andando bene in classifica. Prima il debutto non esaltante, con Mida, Holden e Petit ai margini della top 10 e Sarah Toscano alla 12, poi la discesa delle settimane successive fuori dalla top 20, dopo una piccola risalita e adesso il crollo totale.

Gli album dei cantanti di Amici 23 sono tutti fuori dalla top 50 della Fimi.

I dischi dei quattro cantanti finalisti di Amici 23 sono sprofondati fuori dalla top 50 della Fimi. Petit con è scivolato dalla 22esima posizione alla 54, Mida con Il Sole Dentro si trova alla 52 (la settimana scorsa era alla 36), Sarah è passata dalla 24 alla 61, mentre Holden con il suo Joseph era alla 23 e adesso è alla 66. Insomma, un messo disastro. Sopra i ragazzi di Amici 23 praticamente tutti, da Avril Lavigne con un Greatest Hits, David Guetta con un disco vecchio di un anno, Travis Scott, ma anche Alfa e Clara.

E con i singoli come vanno le cose? Petit è stabile alla 33 con il suo Mammamì, mentre Mida è alla 16 con Bacio di Giuda. Holden e Sarah non pervenuti. La Toscano però è alla 180 su iTunes con Sexy Magica e sulla piattaforma della Apple c’è anche Petit alla 90 e Mida (che può festeggiare anche il doppio platino di Rossofuoco) con Villa Banks e Ava alla 32.

Chissà che i live di Sarah, Petit, Mida e Holden non possano aiutare anche i loro dischi…

PETIT TOUR 2024: ecco le prime date del tour di Petit tra Roma, Bari, Napoli e Milano 👀🤩#Amici23 pic.twitter.com/37uTIPIBEH — AMICI NEWS (@amicii_news) May 28, 2024

Le cose invece vanno decisamente meglio per due ex alunne di Amici delle scorse edizioni. Angelina con Poké Melodrama resta all’ultimo gradino della top 10 ad un mese dalla sua uscita, Emma con Souvenir dopo 38 settimane sale dalla 28 alla 25. Le due sono presenti anche su iTunes, Angelina alla 30 con Melodrama e alla 150 con La Noia, mentre Emma alla 12 con Femme Fatale, alla 36 con Ho Voglia di Te e alla 106 con Apnea.