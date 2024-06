Album dei cantanti di Amici, crollano tutti in classifica tranne uno

A tre settimane dalla fine di Amici di Maria le cose non vanno benissimo per gli album dei cantanti della scuola mariana. Dopo un debutto non esaltante, adesso tutti gli EP dei ragazzi di Amici sono usciti dalla top 10 e solo uno resiste nella top 20. Situazione decisamente diversa invece per Angelina Mango, che questa settimana ha debuttato alla prima posizione con il suo disco Poké Melodrama (che è davvero un gioiellino).

Crollo per gli album dei cantanti di Amici: tutte le posizioni.

Appena fuori dalla top 10 della Fimi, resiste alla 11 Petit con il suo disco omonimo, dopo appena due settimane crolla dalla 6 alla 23 Holden con il suo Joseph, alla sua terza settimana in classifica Mida con l’album Il Sole Dentro passa dalla 12 alla 26 e chiude questa classifica Sarah Toscano, che con Sarah è scivolata dalla 23 alla 32 a 3 settimane dal suo debutto.

Le cose non vanno molto meglio nella classifica Fimi dei singoli. Sarah con Sexy Magica è alla 98esima posizione, Mida con Rossofuoco (singolo uscito mesi fa) alla 88esima, Petit con Mammamì alla 44esima, mentre Holden non è presente. Su iTunes Petit con Mammamì (in calo di 19 posizioni) è fermo alla 51, Sarah Toscano con Sexy Magica è scesa di 27 posizioni ed è alla 146, mentre Mida con Rossofuoco è rientrato alla 169, anche in questo caso di Holden non c’è traccia.

Onestamente non avrei mai pensato di vederli così bassi nelle classifiche. L’ultima edizione di Amici è stata un successo, gli instore sono affollatissimi e negli Ep dei ragazzi ci sono diversi pezzi orecchiabili e validi, soprattutto in quello di Holden (Ossidiana è davvero una chicca). A giudicare dai numeri nessun artista di Amici 23 replicherà il successo di Angelina.