Albinismo negli animali: una rarità meravigliosa

L’albinismo negli animali è un fenomeno genetico che comporta la totale o parziale assenza di melanina, il pigmento responsabile della colorazione di pelle, pelo e occhi. Questa condizione è causata da una mutazione genetica che impedisce la produzione di melanina e può manifestarsi in diverse specie animali, come mammiferi (leoni, tigri, cervi), uccelli (pavoni, gufi, pappagalli), rettili (serpenti, iguane) e pesci (squali, carpe). Gli animali albini sono spesso più vulnerabili ai danni solari e ai predatori a causa della loro mancanza di camuffamento.

L’albinismo comporta diverse sfide per la sopravvivenza. Gli animali albini sono particolarmente sensibili alla luce e possono soffrire di disturbi visivi come fotofobia e ridotta acutezza visiva. Inoltre, la melanina gioca un ruolo nella termoregolazione, rendendo gli albini più vulnerabili a temperature estreme. La pelle chiara aumenta la loro visibilità ai predatori, mentre in alcune specie possono manifestarsi problemi di udito.

Il 13 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Albinismo, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone e degli animali albini e sulle sfide che affrontano. Questo evento sottolinea l’importanza della protezione della biodiversità e la necessità di combattere la discriminazione legata all’albinismo. Comprendere questo fenomeno ci aiuta ad apprezzare la varietà della vita sulla Terra e l’importanza della conservazione delle specie.