Albignasego a 6 Zampe: festa per il benessere animale

Si è svolta a Piazza del Donatore la prima edizione di “Albignasego a 6 Zampe”, una giornata dedicata agli animali domestici. L’evento, organizzato dal comune di Albignasego in collaborazione con Paw Vision, ha offerto attività, giochi e stand espositivi.

L’assessore all’ambiente Valentina Luise ha dichiarato che l’iniziativa mirava a creare un momento di festa e incontro focalizzato sul benessere animale. Ha aggiunto che l’evento ha favorito la conoscenza tra famiglie, associazioni e professionisti del settore, promuovendo una cultura di rispetto e cura verso gli animali.

Durante la giornata, i partecipanti hanno preso parte a una corsa non competitiva a 6 zampe e a una sfilata amatoriale. Sono state allestite aree dedicate alla dog dance, a vari giochi e alla mobility dog. Inoltre, un’ambulanza veterinaria è stata presente per fornire informazioni e garantire assistenza.

L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il legame tra la comunità e il mondo degli animali, mettendo in evidenza l’importanza del loro benessere e della loro integrazione nella vita quotidiana.