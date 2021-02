Alberto Urso, Amarsi è un miracolo: il nuovo singolo del cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2019.

Nuovo capitolo nella carriera di Alberto Urso. Il tenore che ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2019, dopo aver partecipato a Sanremo nel 2020 e aver chiuso l’anno con uno speciale di Natale alla Royal Albert Hall di Londra, è pronto a rinverdire la propria carriera con il nuovo singolo Amarsi è un miracolo. Una sorta di primo passo della fase due del proprio percorso, come dimostrato dall’archiviazione di tutti i suoi precedenti post su Instagram.

Alberto Urso, Amarsi è un miracolo: la nuova canzone

Dopo la sanremese Il sole ad est, Urso lo avevamo lasciato, per quanto riguarda la sua carriera pop, alla hit estiva Quando, quando, quando, rivisitazione di un grande classico insieme a J-Ax.

Il brano è stato diffuso ufficialmente il 12 febbraio 2021, disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le piattaforme streaming, da Spotify a YouTube. Ascoltiamolo insieme in attesa del video ufficiale:

Alberto Urso: il significato di Amarsi è un miracolo

Il nuovo brano cantato dall’artista siciliano classe 1997 racconta della forza dell’amore, capace di superare ogni avversità. Spiega lo stesso Urso: “Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami. Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati“.

Di seguito la cover del singolo, il primo post pubblicato su Instagram dopo aver archiviato il resto della sua carriera ‘social’:

