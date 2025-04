Alberto Trentini, il premier Meloni telefona alla madre: cosa le ha detto

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato la madre di Alberto Trentini, un cooperante italiano detenuto in Venezuela da metà novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato la telefonata, rivelata da Il Gazzettino, sottolineando l’impegno del governo per riportare a casa Trentini. L’avvocato di Trentini, Alessandra Ballerini, ha spiegato che il cooperante si trovava in Venezuela per una missione con l’Ong Humanity & Inclusion, dedicata ad aiutare le persone con disabilità. Alberto era arrivato nel paese il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre è stato arrestato a un posto di blocco, mentre si stava recando in missione da Caracas a Guasdalito, insieme all’autista dell’Ong.

Trentini ha una laurea in Storia moderna e contemporanea all’Università Ca’ Foscari e prima di unirsi a Humanity & Inclusion ha accumulato esperienza nella cooperazione internazionale in tutto il mondo. Tra il 2023 e il 2024 ha lavorato con il Consiglio danese per i rifugiati a Barbacoas, in Colombia. Durante gli ultimi quattro mesi del 2022, sempre in Colombia, è stato field coordinator per l’Ong francese Solidarités International e ha ricoperto lo stesso ruolo per Première Urgence Internationale. Inoltre, tra il 2017 e il 2020, ha collaborato con l’organizzazione Coopi in vari paesi come Ecuador, Perù, Libano ed Etiopia. Trentini ha anche effettuato missioni umanitarie in Grecia, Nepal, Paraguay e Bosnia-Erzegovina, evidenziando il suo impegno per la causa umanitaria.