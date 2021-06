Dopo le pesantissime dichiarazioni di Rosalinda Cannavò fatte al Grande Fratello Vip, Mediaset ha fatto calare il sipario sull’AresGate. Massimo Giletti ha rispolverato la vicenda invitando in studio a Non è l’Arena Alberto Tarallo. L’uomo si è sempre difeso dalle accuse dell’attrice siciliana, alla quale ha replicato in una delle ultime puntate del programma di La7. Oggi però l‘Ansa ha lanciato un ultim’ora clamorosa. Il famoso produttore sarebbe indagato per la morte del compagno Teodosio Losito.

“Il produttore televisivo Alberto Tarallo è indagato nel procedimento avviato dalla Procura di Roma in cui si ipotizza il reato di istigazione al suicidio per la morte dello sceneggiatore e produttore Teodosio Losito. In base a quanto si apprende Tarallo, fondatore della società Ares, è stato oggetto oggi di acquisizioni documentali da parte della Guardia di Finanza su disposizione dei magistrati di piazzale Clodio”.

Alberto Tarallo e la replica a Rosalinda.

“Io l’ho aiutata molto e le avevo consigliato una clinica dove avremo pagato noi 900€ al giorno. Avevo capito e insistevo per pagare, anche Teo si voleva caricare di questo peso. L’ho aiutata con medici, con tante cose e soprattutto Teo le è stato vicino. Ma non mi stupisce, ha mentito anche quando ha detto che le impedivamo di vedere i familiari. Noi le abbiamo messo a disposizione una casa a Roma per incontrare i suoi cari, nessuno l’ha mai isolata. Le altre cose che hanno detto appartengono quasi al folclore, ma questa è una cosa che non posso perdonare. Per questa cosa provo solo ribrezzo e schifo“.